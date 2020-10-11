3 صفقات من العيار الثقيل تهدد انتقال بوجبا إلى ريال مدريد

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 04:01 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
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يبحث المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني عن التعاقد مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وارتبط اسم الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط الفريق الأول للكرة بنادي مانشستر يونايتد، بالانتقال إلى صفوف الريال، خاصة بعدما أعرب اللاعب عن رغبته الشديدة في الانضمام إلى الميرنجي.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن ريال مدريد غير مهتم بالتعاقد مع بوجبا، حيث توجه إدارة النادي أنظارهم نحو ضم صفقات أخرى في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويتواجد كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، على رأس قائمة مفاوضات ريال مدريد، حيث كثفت إدارة الميرنجي جهودهم للظفر بخدمات اللاعب في الصيف المقبل.

كما جددت إدارة الملكي مفاوضاتهم للتعاقد مع إدواردو كامافينجا لاعب وسط رين، بعدما تأجل حسم الصفقة الصيف الحال بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

ويسعى مسؤولي نادي ريال مدريد للتعاقد مع إيرلينج هالاند، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند، لتدعيم خط هجوم الفريق خلال الفترة القادمة، مع احتمالية تأجيل الصفقة إلى صيف 2022.

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