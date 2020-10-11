مدرب الإسماعيلي السابق يكشف عن مفاجأة بشأن انتقال باهر المحمدي للأهلي





تحدث الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن باهر المحمدي، نجم الدراويش ومنتخب مصر الأول.





وقال جوميز في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمع الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "باهر المحمدي من أفضل وأهم اللاعبين داخل نادي الإسماعيلي ولكن إدارة النادي لم تتحدث معي نهائيًا بشأن بيعه".





وشدد: "الإسماعيلي لم يعرض عليا رحيل باهر المحمدي إلى النادي الأهلي نهائيًا ولم يتم أخذ رأي في ذلك الملف".





وأوضح: "باهر من أفضل المدافعين وهو لا يتحكم في قراره ولكن الإسماعيلي هو صاحب القرار في رحيله بسبب إلتزامه بعقد مع الدروايش".





وأتم: "باهر قادر على اللعب في أي نادي داخل مصر وسيحقق نجاحات عظيمة إذا احترف خارج مصر".



