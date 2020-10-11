بلاغ ضد مرتضى منصور لنشره أخبار كاذبة من خلال قناة الجزيرة

قدم الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا بلاغا عاجلا للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد مرتضى منصور لنشره أخبار كاذبة من خلال قناة الجزيرة المعادية لمصر.



وقال صبري في بلاغه: إن مرتضى منصور خرج بفيديو من إحدى اللقاءات مع أهالي دائرته حشدًا لانتخابات مجلس النواب القادمة وقال فيها (لن أدفع 50 مليون جنيه لدخول قائمة من أجل مصر) في إشارة منه أن مقاعد مجلس النواب تدار بالمال، واتهم سياسة الدولة باستخدام نظام الرشوة الانتخابية وذلك من أجل الدخول في هذا المجلس وبعد أن تمت الثورة المجيدة بنجاح وغيرت جميع المفاهيم في عقول الجميع، وتغيرت المفاهيم في الانتخابات فبعد أن كانت تدار العملية الانتخابية بالأحزاب، أصبح الآن الجميع يختار ويفكر بكل شفافية في المرشحين سواء القوائم أو الأشخاص الفردية وخير مثال علي ذلك ما رأيناه في الانتخابات البرلمانية السابقة وانتخابات مجلس الشيوخ التي تمت بكل شفافية، وشهد عليها جميع من قاموا بمراقبة تلك الانتخابات من المنظمات الدولية أو الأفراد وما تمتعت به من الحيادية الكاملة وما بذلته الأحزاب السياسية من مجهود فوق العادة من أجل اختيار وانتقاء مرشحيها بكل دقه وعناية"





واستطرد صبري: "فوجئنا بالمبلغ ضده يهاجم فيه الأحزاب ويتهمها بأنها تدار بالمجاملات وأن لغة المال السياسي والمصالح الخاصة هي التي تتحكم في المشهد السياسي وأنه نفس النهج الذي كانت تسير عليه الأحزاب قبل وقت طويل مما يصنع مشهدًا سياسيًا عبثيًا واتهم أنظمة الدولة بأن الذي سوف يقوم بالدخول في مجلس النواب يجب عليه دفع أولًا مبلغ 50 مليون جنيه حتى يتم وضعه في إحدى القوائم ويضمن نجاحه بالانتخابات".



وأضاف، "أن الأكثر من ذلك قد استغل هذا الفيديو وأذيع علي قناة الجزيرة الإرهابية وصدر إلى العالم هذا المشهد العبثي الذي يتهم النظام المصري بأن أجهزة الدولة تدار بالرشوة ويعد تدخل سافر في شئون البلاد وزعزعة استقرار الدولة والاستقواء بالخارج".



وطلب صبري التحقيق مع مرتضى منصور وفي حالة ثبوت صحة ما هو منسوب إليه إحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.