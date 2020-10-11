نيللي مقدسي تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة

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احتفلت مساء أمس السبت الفنانة ​نيللي مقدسي​ بمناسبة عيد ميلادها ونشرت صورتين من جلسة تصوير قامت بها لهذه المناسبة وارتدت فستاناً بنفسجي براق وبدت في غاية الجمال.



وحرصت نيللي على توجيه رسالة في هذه المناسبة لمحبيها وذلك عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وكتبت: الإيّام بتقطع بحلوها ومرّها ،بيتغيّر شكل الإنسان يمكن، أفكارو، أولوياتو، نمط حياتو.



وأضافت: بس اللي أنا اكيدة منّو إنّو كل سنة جديدة لحياتنا ما بتاخد بس منّا ،بالعكس بتعطينا خبرة وقوّة إرادة اكتر واكتر منكتسبن من العمر.



وتلقت نيللي عدد كبير من التهاني القلبية من الجمهور وأهل الفن والإعلام، ممن تمنوا لها السعادة في عامها الجديد.