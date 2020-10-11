ديباي يفتح باب الانتقال إلى برشلونة في يناير









يرغب اللاعب الدولي الهولندي ديباي مهاجم نادي ليون الفرنسي فى الانتقال إلى صفوف نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة يناير 2021.





وذكرت تقارير صحفية فرنسية من مصادر مقربة من اللاعب أن ديباي يريد الإنتقال لصفوف برشلونة فى الشتاء بعد فشل المفاوضات بين فريقه والنادي الكتالوني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.





وأضافت التقارير الفرنسية أن المهاجم الهولندي يري أنه قادر على حجز مكانا أساسيا فى تشكيلة البارسا هذا الموسم بعد رحيل المهاجم الدولي الأوروجواياني لويس سواريز.





يذكر أن سواريز مهاجم نادي برشلونة قد رحل عن صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية إلى صفوف نادي أتلتيكو مدريد الإسباني فى صفقة انتقال حر.