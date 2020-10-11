الأهلي يصدم جماهيره بشأن ضم سيرينو.. وحسم مصير كهربا

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 02:55 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على تأجيل صفقة الأوروجوياني سيرينو نجم فريق صن داونز الجنوب أفريقي حتي فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن هناك اتجاه يسود داخل النادي الأهلى لتأجيل التعاقد مع الجناح سيرينو لاعب إلى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بسبب عدد الأجانب في قائمة الفريق.
 
وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار، أن الأهلى بعد رحيل أزارو  للاتفاق السعودي، واقتراب جيرالدو من الرحيل عقب نهاية الموسم، سيتبقي له مقعد شاغر فقط للتعاقد مع لاعب أجنبي، وهو ما سيستغله في قيد المغربي بدر بانون مدافع الرجاء المغربي، بعدما أتم النادي تعاقده معه.

في سياق أخر، أضاف عمر ربيع ياسين أن كهربا تلقى عرض سعودي خلال الايام الماضية للرحيل عن النادي، لكن العرض تم رفضه  نظرا للحاجة إلى مجهودات اللاعب في الفريق.

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