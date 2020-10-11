نوال الزغبي تستطلع رأي محبيها حول أغنيتين جديدتين

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استطلعت النجمة الذهبية ​نوال الزغبي،​ آراء متابعيها، حول أغنيتين جديدتين تحضر لهما حاليًا.



وحرصت نوال على سؤال متابعيها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وقالت: "شو الاغنية اللي حيبين تسمعوها قبل التانية؟ "قلبي على قلبه" أو "أسعد لحظة".



وبعد سؤالها تفاعل متابعوها بشكل واسع مع هذا الاستفتاء، والعدد الأكبر تمنى الإستماع للعملين معاً، لكن النتيحة النهاية في الاستفتاء كانت لصالح أغنية "قلبي على قلبه"، التي إختارها المتابعون بـ55.9% مقابل 44.1% لأغنية "أسعد لحظة".



يُذكر أن أغنية "قلبي على قلبه"، من كلمات ​أحمد ماضي​، وألحان ​زياد برجي​.