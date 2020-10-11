مانشستر سيتي يفتح الباب لشراء ميسي من برشلونة

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 02:46 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ألمح عمر برادة أحد المسئولين التنفيذين فى مانشستر سيتى الإنجليزي إلى إمكانية التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني عندما يكون المان سيتي في وضع مالي مناسب للتعاقد معه.

وانتقد ميسي إدارة برشلونة في الموسم الماضي عقب الخروج المهين من بطولة دوري أبطال أوروبا وطلب الرحيل وربطته التقارير الصحفية بالرحيل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي ولكن تراجع البرغوث الأرجنتيني عن قراره بالرحيل بسبب قيمة الشرط الجزائي في عقده التي تبلغ 700 مليون يورو.

وعن ميسي، قال عمر براده في تصريحات نقلها موقع مانشستر إيفينينج نيوز البريطاني : "ميسي موهبة رائعة، شخص يُمكنه إحداث تأثير كبير في أي نادٍ في العالم داخل وخارج الملعب على الفور".

وأضاف:"ميسي أفضل لاعب في العالم، أفضل لاعب في جيله، أي فريق في العالم يود بالتأكيد استكشاف مدى قدرة ناديه على ضمه".

وتابع:"بالفعل أنه ارتبط بإمكانية الانتقال إلى مانشستر سيتي، ذلك يُظهر إلى أي مدى وصل الفريق خلال السنوات الماضية، حيث كان أفضل المواهب بين جيله".

وأردف قائلاً:"من الصعب تخمين ما يُمكن أنّ يحدث في الصيف المقبل خاصًة إذا فكرت في الأسبوعين الجنونين وما حدث فيهما في برشلونة، من المُستحيل تخمين ما سيحدث في الصيف المُقبل، ميسي هو موهبة الأجيال وأفضل لاعب في العالم، وربما استثناء للاستثمارات المحتملة التي كنا سنقوم بها خارج المألوف ولكن تم التخطيط لدينا مع هذا الفريق الحالي ويتم النظر فيه مع الفرص الحالية المتاحة لدينا".

واستطرد:"يجب علينا أنّ نكون مُستعدين لكل مركز لدينا، هناك الكثير من الأشياء التي يمكن أنّ تحدث ولكن في نفس الوقت، أعتقد أننا لدينا القوة المالية على القيام بالتعاقد مع مُهاجم عند الحاجة للأمر".

واختتم براده تصريحاته قائلًا: "نحن لن نتسرع قبل فعل أي شيء لأن لدينا أجويرو وجيسوس يقدمان آداءً جيدًا للغاية وهما اثنين من بين أفضل المُهاجمين في العالم وعندما نقرر التعاقد مع لاعب سواء كان ذلك في الموسم المُقبل أو الذي يليه، فسنكون في وضع مالي مُناسب لفعل ذلك".

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