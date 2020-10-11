نجم أسوان يرحب بالانتقال إلى صفوف الأهلي

بدأ بعض وكلاء أعمال اللاعبين في التواصل مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، من أجل رحيله إلى صفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وتلقى كريم الطيب مهاجم فريق زهرة الجنوب، بعض الاتصالات من عدد من وكلاء اللاعبين وبعض المسؤولين الفريبين من المارد الأحمر، لاستطلاع رأيه حول التواجد في التتش، قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع ناديه.





ورحب اللاعب بشدة بفكرة الانتقال للمارد الأحمر، معربًا عن سعادته بالتواجد ضمن ترشيحات القلعة الحمراء للتوقيع معه، مطالبًا بالتفاوض مع ناديه والذي ضمن البقاء في الدوري المصري.





ويعد كريم الطيب، واحد من أفضل المهاجمين الصاعدين بالموسم الحالي وظهر بمستوى مميزة ولاقى اهتمام من جانب ناديي الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي للتوقيع معه.