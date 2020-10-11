رولا قادري تطرح كليب "عم لمحلك" بتوقيع المخرج عمار نحاس (فيديو)

طرحت الفنانة اللبنانية رولا قادري فيديو كليب أغنيتها الجديدة والتي حملت عنوان "عم لمحلك " وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.جدير بالذكر أن الاغنية من كلمات وألحان رولا قادري والكليب من إخراج عمار نحاس ونال العمل إعجاب محبيها ممن أشادوا بأدائها العفوي خلال مشاهد الكليب.

يذكر أن قادري صرحت مؤخرًا قائلة: "للأسف الشديد معظم شركات الإنتاج حاليا تتعامل بمبدأ الاحتكار نوعا ما مع الفنانين أفضل شىء أن الفنان في بدايته يشتغل مع نفسي إذا كان يقدر أو اذا لقي شركة إنتاج جيده ولها سمعه ممتازة لا مشكله معها حيث مررت بهذه التجربة ومن تلك اللحظة وقررت أنا أبدا بنفسي.