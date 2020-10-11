رولا قادري تطرح كليب "عم لمحلك" بتوقيع المخرج عمار نحاس (فيديو)

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 03:43 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements



طرحت الفنانة اللبنانية رولا قادري فيديو كليب أغنيتها الجديدة والتي حملت عنوان "عم لمحلك " وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

جدير بالذكر أن الاغنية من كلمات وألحان رولا قادري والكليب من إخراج عمار نحاس ونال العمل إعجاب محبيها ممن أشادوا بأدائها العفوي خلال مشاهد الكليب.

يذكر أن قادري صرحت مؤخرًا قائلة: "للأسف الشديد معظم شركات الإنتاج حاليا تتعامل بمبدأ الاحتكار نوعا ما مع الفنانين أفضل شىء أن الفنان في بدايته يشتغل مع نفسي إذا كان يقدر أو اذا لقي شركة إنتاج جيده ولها سمعه ممتازة لا مشكله معها حيث مررت بهذه التجربة ومن تلك اللحظة وقررت أنا أبدا بنفسي.



أخبار تهمك

اتجاه في الأهلي للعفو عن أحمد فتحي والاستمرار مع الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم بـ 2 مليون دولار

منذ حوالي 11 ساعة

الصحة: تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يصدم جماهيره بشأن ضم سيرينو.. وحسم مصير كهربا

منذ ساعتين

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر لـ 5 سنوات

منذ حوالي 8 ساعات

عمرو أديب: سنعود للكابوس الكبير خلال 10 أيام

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يوافق على رحيل «الهداف»

منذ حوالي 5 ساعات

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على أهم صفقاته

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجآت بالجملة.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري

منذ حوالي 7 ساعات

ضربة موجعة للزمالك قبل مباراة حرس الحدود

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

10:24 ص

الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر لـ 5 سنوات

09:01 م

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

05:15 ص

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

10:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»