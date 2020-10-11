يحيى الفخراني: "بكون مطمن وأنا شغال مع شادي ابني"

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 03:22 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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كشف الفنان يحيى الفخراني، عن علاقته بنجلها الوحيد المخرج شادي، الذي قدم معاه العديد من الأعمال الناجحة في الدراما.

وردً الفخراني على سؤال لميس الحديدي، خلال حواره في برنامج "أخر كلمة "هل تعمل مع نجلك لأنه شادي أم لأنه مخرج جيد؟، فقال يحيي الفخراني: “مقدرش أحكم عليه كويس ولأ، لكن أعتقد الحمد لله أنه كويس ويقيم وسط الناس".

وأضاف: "لكن بالنسبة ليا أنا كيحيى الفخراني أنا بحس بطمأنينة غير طبيعية وأنا شغال معاه، مش بس أنا بحس بطمأنينة حتى على الناس اللي شغاله معاه بصرف النظر عن قدراته".

وتابع: "شادي  تركيبة نفسية مصغرة مني بنفس عيوبي، فهو الأقرب لي مقارنة بطارق الأقرب لوالدته الدكتورة لميس جابر”.

وأضاف "إلى أهم مميزات شادي: “قريب مني في دقة المواعيد وشيل الهم وإحساسه دائمًأ بالمسؤولية كبير جدًا لايمكن يجي مش مذاكر وده بيريحني وبيطمني”.

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