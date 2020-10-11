"أنت أروع رجل".. دينا الشربيني تحتفل بعيد ميلاد الهضبة عمرو دياب (فيديو)

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 02:58 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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حرصت الفنانة دينا الشربيني، تحتفل بعيد ميلاد الهضبة عمرو دياب، على طريقتها الخاصة، حيث أنها قامت بتجميع عدة صورة لهما في مقطع فيديو على أنغام أغنية "أماكن في السهر".

وكتبت دينا على الفيديو: "عيد ميلاد سعيد، أنت أروع رجل عرفته على الإطلاق، لطيف وقوي ومتواضع وشجاع، أنت حقًا كل شيء عيد ميلاد سعيد".

يشار إلي أن أن عمرو دياب طرح أغنية «أماكن السهر» والتي كانت بطلة الفيديو كليب دينا الشربيني، والذي حقق نجاحا كبيرا وتصدرت قوائم تطبيقات الموسيقى ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهى من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي.

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