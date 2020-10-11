مفاجأة.. اتحاد الكرة يحسم مصير أحمد فتحي من المشاركة مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا





حسم الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل نهائي مصير أحمد فتحي نجم النادي الأهلي من المشاركة مع المارد الأحمر في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد نادي الوداد بعدما وقع لصفوف نادي بيراميدز.





وأكد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة في تصريحات لبرنامج الماتش أن اللاعب الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي لن يشارك في المباراة موضحا أن الموسم سينتهي بنهاية الدوري والدوري سينتهي بنهاية أكتوبر.



