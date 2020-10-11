مفاجأة.. اتحاد الكرة يحسم مصير أحمد فتحي من المشاركة مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
الأحد 11/أكتوبر/2020 - 02:22 ص
حسام مجدي
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حسم الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل نهائي مصير أحمد فتحي نجم النادي الأهلي من المشاركة مع المارد الأحمر في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد نادي الوداد بعدما وقع لصفوف نادي بيراميدز.
وأكد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة في تصريحات لبرنامج الماتش أن اللاعب الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي لن يشارك في المباراة موضحا أن الموسم سينتهي بنهاية الدوري والدوري سينتهي بنهاية أكتوبر.
وتابع أن اللاعب الذي ينتهي عقده ويرغب ناديه في تمديد عقده يمكنه المشاركة لكن بشرط تمديد العقد وليس التجديد لأن التمديد يجب أن يحدث قبل انتهاء الموسم الحالي والا سيعتبر تجديد عقد ووقتها سيفيد اللاعب في القائمة الثانية ومن ثم لن يشارك في نهائي دوري الأبطال.