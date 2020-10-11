يحيى الفخراني: لا أخاف من "كورونا".. وهذا أحب الأعمال لي





كشف النجم يحيى الفخراني، عن التزامة بالإجراءات الوقائية في ظل التعايش مع أزمة فيروس "كورونا" المنتشر في العالم، مشيرًا إلى أن نجله شادي حريص أيضًا على تطبيق ذلك معي.وقال الفخراني، خلال حواره في برنامج الكلمة الأخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي، أن نجله شادي ”غلس” قبل ما أجي بيخلي كل الناس تلبس الكمامات”، وبيراقب تطبيق الاجراءات الاحترازية، ومش قلقان من الكورونا طالما بعمل الإجراءات الاحترازية.. هنعمل إيه؟! لازم نعيش”.وأضاف: "هناك أعمال لو عاد الزمن بالناس سيشاهدونها كأنها تعرض لأول مرة على غرار، لن أعيش في جلباب أبى، ليالي الحلمية، والليل وآخره، وأعمال كثيرة لما بتتعرض الناس ببتفرج عليها وبيتشدوا معاها”.