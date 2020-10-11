كومان يُبلغ إدارة برشلونة بطرد نجم الفريق









يرغب الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، في رحيل نجم الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، خاصة وأنه غير مقتنع بإمكانياته في الفترة الأخيرة.





وأشارت بعض التقارير الإسبانية، إلى أن كومان أبلغ إدارة برشلونة بأنه لا يريد عثمان ديمبلي ضمن الفريق، مؤكدا لهم بأن اللاعب خارج حساباته في المباريات.





ويرى كومان بأن طريقة لعب عثمان ديمبلي غير مناسبة للفريق في الفترة المقبلة، ومن الأفضل ببيعه بشكل نهائي والاستفادة من العائد المادي.





وأوضحت تلك التقارير إن كومان استقر على رحيل ديمبلي، وذلك من أجل تدعيم صفوف فريقه والتعاقد مع ممفيس ديباي لاعب أولمبيك ليون الفرنسي، وأيضا ايريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي.