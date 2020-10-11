رقم قياسي في انتظار الأهلي بالدوري





وكان النادي الأهلي، توج بلقب مسابقة الدوري العام بالموسم الحالي قبل سبع جولات من النهاية، للمرة الثانية والأربعين في تاريخه.





ويسعى المارد الأحمر لتحطيم الرقم المسجل باسمه في عدد إحراز الأهداف بموسم 2017 - 2018، حيث سجل 75 هدفًا بمجمل مبارياته.





ويمتلك المارد الأحمر في الموسم الحالي 71 هدفًا، ويتبقى له مباراتين وفي حال إحراز أكثر من 4 أهداف بأخر مبارياته، يُحطم الرقم المسجل باسمه في موسم واحد.





ويلتقي الأهلي نظيره بيراميدز سبورت، مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

بات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، على أعتاب تحقيق رقم قياسي جديد وكسر رقمه السابق في بطولة الدوري المصري الممتاز.