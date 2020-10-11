ناهد السباعي تكشف عن شخصيتها في فيلم "ماكو"

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 02:18 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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كشفت الفنانة ناهد السباعي لجمهورها ومحبيها عن شخصيتها بفيلمها الجديد والذي يحمل اسم "ماكو" .

وشاركت ناهد جمهورها بصورة لها من كواليس تصوير الفيلم ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت قائله: "غرام .. الخطر بيقرب.. فيلم ماكو قريباً".

"ماكو" تدور أحداثه عند العبارة سالم اكسبريس الغرقانة في سفاجا بالبحر الأحمر، وسيتم تصوير جزء كبير منه تحت الماء، كما استعانت الجهة المنتجة بفريق جرافيك عالمي سبق وإن شارك في العديد من الافلام العالمية الشهيرة.

الفيلم انتاج بيراميدز للإنتاج الفني للمنتج محمد الشريف، واخراج محمد هشام الرشيدي، وتأليف أحمد حليم ومنتج فني محمد التلباني ومدير تسويق كريم هشام ، ومن المقرر أن ينضم لفريق الابطال العديد من النجوم كضيوف شرف ومنهم ضيف شرف عالمي من مشاهير هوليوود.

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