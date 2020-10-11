"ضحكة مصر ومساكنها الشعبية".. إنچي علي تهنئ محمد منير بعيد ميلاده





حرصت الإعلامية إنچي علي على تهنئة الكينج محمد منير الذي يحتفل بعيد ميلاده الذي حل أمس العاشر من شهر أكتوبر.ونشرت إنچي صورة تجمعهما وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".ووجهت له رسالة خاصة وكتبت: "كل سنة وأنت طيب يا ضحكة مصر يا مساكنا الشعبية ، ياللي ساكن جوه دايرة قلوبنا من طفولتنا واحنا بالماريلة الكحلي".وتابعت:" كل سنة وأنت فخر لينا يا برج حمام عالي وغالي ، ياللي قلوبنا ديما علي قلبك.. يا أسمراني اللون ..يا مشوار كله عشق وحرية.. ياللي مبتقبلش يكون قلب الوطن مجروح".وأنهت حديثها قائله: "إنت الأصل والحقيقة يا مصري يا أصلي يا كينج .. كل سنه وأنت أحلي حدوتة مصرية".والجدير ذكره أنه بعد نجاح كليب "اختراع" للمطرب تامر حسني والعسيلي، تعاون فريق عمل الكليب مع الكينج محمد منير في عمل جديد وهم الشاعر أحمد حسن راؤول والملحن أحمد الزعيم والموزع وسام عبدالمنعم.ومن المقرر أن تتحدث الأغنية عن الشارع المصري، كعادة "منير" في بعض أغانيه ومن المقرر طرحها في ألبومه الجديد الذى يحضر له حاليا.