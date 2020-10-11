فهمي: شيكابالا طلب وساطتي للعب في الأهلي ومسئول أبلغني بأنه لايليق بالأحمر

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 01:29 ص
الدررذ اد
الدررذ اد
أمل الحلفاوي
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أكد الفنان أحمد فهمي، أن المشادة التي حدثت بينه وبين محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لم يكن هدفها احداث فتنة بين ناديي الأهلي والزمالك.

وأوضح أن ما حدث، هو أنه كان هناك اثنين من الأصدقاء القدامى له تشاجرا، مشيرا إلى أنه لم يسب جمهور أو أي رموز لنادي الزمالك.

وأشار فهمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم الإعلامي عمرو أديب، إلى أن القصة بدأت من سنوات عندما كانا في البرتغال، وتربطهم علاقة صداقة قوي وقتها، موضحا أن كل قصة لها شهود، والشهود ناس محترمين وكبار في البلد يمكن لأي شخص سؤالهم عن ذلك.

وكشف فهمي أن شيكابالا طلب وساطته من أجل اللعب في الأهلي عقب العودة من البرتغال، أثناء رئاسة محمود طاهر للقلعة الحمراء.

واستكمل، " لا اريد أن اقسم على أن ذلك حدث بالفعل، وممكن أقول أسماء ووقتها قمت بالتحدث إلى هشام العامرى شقيق الوزير العامري فاروق وطلبت منه أن يتوسط ليكون شيكابالا لاعبا في الأهلي".

وتابع، "هشام أبلغني بأن شيكابالا لا يليق باللعب في النادي الأهلي، والطلب قوبل بالرفض والموضوع أغلق على هذا".

وشدد على أنه لم يستغل ذلك، حتى جاءت مباراة السوبر، وشيكابالا غلط في جمهور الأهلي، موضحا أنه ضد ما حدث، وأنه راجل أهلاوي قبل أن يكون ممثل.

وأختتم، "وبعد احداث مباراة السوبر، كتبت منشورا عبر حسابي، وقلت أن الزمالك نادي محترم وبه رموز ولا يجب أن يتم السخرية منهم، وحينها هذا المنشور أغضب شيكابالا وأنا اتعصبت وقتها وكان ممكن أن أقوم بالاتصال به أفضل من المنشور، حتى حدث ما حدث، ولكن النادي الأهلي خط أحمر".

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