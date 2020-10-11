مختار نوح: شرايين الجماعة الارهابية تصلبت بالقبض على محمود عزت (فيديو)

كشف مختار نوح، القيادي الإخواني السابق، إن جماعة الإخوان المسلمين انتهت كفكرة وتشرذمت وأصبحت بلا امتداد لها ولا يوجد جيل أو رعيل جديد من الإخوان، من الممكن أن يدخل في صفوفها مجددًا.













وأضاف "نوح" خلال حواره ببرنامج " كلمة أخيرة "، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، مساء السبت، إن إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين موجود في لندن لتسيير أعمال الجماعة من جهة، ومن جهة أخرى الترويج لنفسه وليس للإخوان، حيث أنه مستفيد من الوضع الراهن، من خلال إلغاء منصب الأمين العام، وحل الأمانة العامة، حتى يكون صاحب كلمة منفردة أمام العالم.



وتابع: "إبراهيم منير يريد أن يكون الممثل أمام مخابرات دول كثيرة، وهذا شرف بالنسبة له أن يكون معولًا مستخدمًا في حال احتاجت إليه مخابرات عالمية في مهمة ما لمصالح مختلفة عبر شراء منصات إعلامية أو جريدة لتخصيصها للتركيز على قضايا مثل سد النهضة الأوضاع في ليبيا ".



ولفت إلى أن إبراهيم منير فعليًا لا يدير الإخوان لأنه لا وجود له ولا سلطان له على أعضاء إلا جماعة في أي دولة تركيا أو غيرها وتابع نوح " أتحدى أن يكون له كلمة خليه يعمل مؤتمر عام كده ونشوف مين هيحضر؟ أو بيعة علنية ؟ ".



كاشفًا أنه بسقوط محمود عزت حدث تصلب في شرايين الجماعة كلها وتابع قائلًا " طول عمرنا عارفين إن مرشد الأخوان مش بديع وإنه محمود عزت وبالقبض عليه حث للجماعة تصلب في شريانها".



مشيرًا إلى أن دور المرشد هو تأدية عمل وليس منصبًا في حد ذاته ولقب "مرشد " أن يكون صاحب كلمة على تنظيمات أخرى مثل تنظيم يحي موسى وبالتالي فإن منير الآن فاقدًا لأي دور وإنما يروج لنفسه بشكل شخصي أمام مخابرات العالم لكنه غير قادر على جمع الإخوان.

