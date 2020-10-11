شاهد.. جمعية المصريين الأفارقة: موازنة مصر تعتمد على الضرائب بنسبة 78%

قال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن مصر أجرت حزمة من الإصلاحات التشريعية، ومن هذه الإصلاحات إصدار قانون المحال التجارية الذي ينظم عمل المحلات التي تتواجد في أماكن مكتظة بالسكان، دون وجود اشتراطات الدفاع المدني، مما يؤدي إلى الكثير من الحرائق، خلاف استغلال الأرصفة بشكل غير قانوني، وعدم التأمين على العمال.



وتابع "الشرقاوي"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، ببرنامج "حوار واستثمار"، مساء السبت، أن بعض المواطنين قد لا يتقبلوا القوانين في البداية، ولكن بعد شرح تفاصيل القوانين نجد اقبال كثير من المواطنين لمثل هذه القوانين.



ولفت إلى أن هناك بعض المشاكل في آلية تنفيذ القانون، وهذا أمر طبيعي في ظل الانتقال من مرحلة الاسواق العشوائية لمرحلة الأسواق المنظمة، مضيفًا أن الأسواق العشوائية تعتبر اقتصاد موازي للاقتصاد الرسمي غير المرصود من قبل الدولة، ولا يجب أن يستمر هذا الوضع.



ولفت إلى أن موازنة مصر تعتمد على الضرائب بنسبة 78%، وهذا يعني ان الاقتصاد الموازي غير المرصود من الدولة، يؤثر بشكل كبير على اقتصاد الدولة.



هذا، وكشف أحمد كجوك، نائب وزير المالية، تفاصيل طرح مصر لأول سندات خضراء في سعيها لإقامة مشروعات صديقة للبيئة ضمن خطة مصر لتحقيق التنمية المستدامة.



وقال "كجوك" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء "أن هذه السندات تخاطب المستثمرين المهتمين بهذا الشأن لتحصل على الموافقات الدولية لإقامة مشروعات صديقة للبيئة".



وتابع: "هناك 17 مستثمر جديدًا لمصر لأول مرة، وهذه السندات ساعدت على تدفق أموال جديدة تضيف بعدًا وقوة وتنوع للاستثمار المتاح في مصر".



واستطرد: "الاكتتاب قوي على طرح السندات الخضراء السيادية الحكومية ووصل لأكثر من 3.7 مليار دولار، كما أنه يعمل على أن يكون لمصر سعر مرجعي".



وأشار إلى أنه من الممكن أن يدخل القطاع الخاص أو المؤسسات المالية العامة أو الخاصة للمشاركة في طرح سندات شبيهة لإقامة مشروع في النقل النظيف والمدن الجديدة وبعض مشروعات الأسر المرتبطة بالحد من التلوث والانبعاثات الضارة.