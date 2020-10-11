موعد مباراة إنجلترا ضد بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة

















يشهد ملعب "ويمبلي" بالعاصمة الإنجليزية لندن مساء اليوم الأحد، مواجهة مرتقبة، تجميع منتخب إنجلترا بضيفه بلجيكا، في إطار مواجهات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية من دوري أمم أوروبا.













ويبحث المنتخب البلجيكي عن مواصلة الانتصارات في المجموعة، وتحقيق فوزه الثالث على التوالي ومواصلة تصدر المجموعة.













فيما يسعى منتخب الأسود الثلاث للانتظار على منتخب بلجيكا وخطف صدارة المجموعة من أنياب المنتخب البلجيكي.





ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءاً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت الإمارات، الرابعة بتوقيت جرينتش.



