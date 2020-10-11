حليم يكشف الأسباب الحقيقية وراء رحيله عن حرس الحدود في المرة الأولى

حليم يكشف الأسباب الحقيقية وراء رحيله عن حرس الحدود في المرة الأولى
الأحد 11/أكتوبر/2020 - 01:03 ص
رقية صلاح
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كشف محمد حليم المدير الفني الجديد لحرس الحدود أسباب رحيله عن الفريق في المرة الأولي، وتحدث عن عودته مرة أخري لتولي المهمة بعد إعتذار طارق العشري عن استكمال المشوار.
وقال حليم في تصريحاته مع إبراهيم فايق علي قناة أون تايم سبورتس 2 في برنامج جمهور التالتة:"رحلت عن حرس الحدود المرة الأولي بسبب سوء التوفيق وتحدثت مع الإدارة على عدم إستكمال المهمة وقدمت استقالتي من منصبي كمدير فني".
وأضاف:" عرضت إدارة النادي أن أكون ضمن جهاز طارق العشري ولكن لم أقبل، وأرفض العودة لمنصب المدير العام مرة أخري".
وواصل :"تواصلت الإدارة معي وطالبتني بالعودة لتولي مهمة الحرس من جديد وفي أي وقت يحتاجني الفريق سأكون حاضر".
وأتم تصريحاته:" المهمة المتبقية للفريق في مسابقة الدوري صعبة وسنعمل على العامل النفسي وسنقاتل الفترة القادمة من أجل البقاء في الدوري وإذا هبطنا سنكون بذلنا كل جهدنا".
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