حليم يكشف الأسباب الحقيقية وراء رحيله عن حرس الحدود في المرة الأولى

كشف محمد حليم المدير الفني الجديد لحرس الحدود أسباب رحيله عن الفريق في المرة الأولي، وتحدث عن عودته مرة أخري لتولي المهمة بعد إعتذار طارق العشري عن استكمال المشوار.





وقال حليم في تصريحاته مع إبراهيم فايق علي قناة أون تايم سبورتس 2 في برنامج جمهور التالتة:"رحلت عن حرس الحدود المرة الأولي بسبب سوء التوفيق وتحدثت مع الإدارة على عدم إستكمال المهمة وقدمت استقالتي من منصبي كمدير فني".





وأضاف:" عرضت إدارة النادي أن أكون ضمن جهاز طارق العشري ولكن لم أقبل، وأرفض العودة لمنصب المدير العام مرة أخري".





وواصل :"تواصلت الإدارة معي وطالبتني بالعودة لتولي مهمة الحرس من جديد وفي أي وقت يحتاجني الفريق سأكون حاضر".



