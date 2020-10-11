"الري" تفجر مفاجأة عن مفاوضات سد النهضة

Advertisements





كشف المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وارة الري، آخر التطورات في مفاوضات سد النهضة، قائلًا: "لا يوجد أي مجال للجدية في مفاوضات سد النهضة حتى الآن، ونتعشم حدوث انفراجة في المفاوضات خلال المرحلة المقبلة بإذن الله".



وتابع "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن مصر صعدت أزمة سد النهضة إلى مجلس الأمن، ولكن الاتحاد الإفريقي طالب بحل الأزمة في الداخل الإفريقي، ولكن للأسف لم يحدث أي تقدم حتى الآن.



ولفت إلى أن فيضان النيل ينتهي بشكل رسمي في منتصف نوفمبر، لافتَا إلى أن الفيضان هذا العام كان أعلى من المعدلات في السنوات السابقة، وبفضل الله تم إدارة الفيضان بشكل جيدة، وتم غسل النهر، وتلبية احتياجات مصر المائية.





اقرأ أيضًا:



في تصريحات غريبة، خرج وزير الخارجية المكلف في الحكومة السودانية عمر قمر الدين، ليؤكد عدم وساطتهم في أزمة سد النهضة، مؤكدا أن الخرطوم جزء أصيل في ملف سد النهضة.







وقال قمر الدين في مقابلة مع قناة "فرنسا 24" ردا على سؤال عما إذا كانت بلاده تنسق مع القاهرة: "لا ننسق مع أي أحد إلا بمقدار مصالح السودان، فالسودان ليس وسيطا أو متفرجا، بل جزء أصيل من ملف سد النهضة".













وأضاف: "نحن نناقش ونحاور ونتفاوض في هذا الملف لأن للسودان مصالح، ونحن نفاوض من أجل مصالحنا فقط في سد النهضة أو أي مسألة أخرى".













وتابع: "السودان جزء أصيل من ملف سد النهضة، وليس لنا مصلحة في التعامل مع مصر أو إثيوبيا على انفراد، فالسودان ليس وكيلا لمصر أو إثيوبيا".













وفي وقت سابق، زعم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، أن الضغط على بلاده لتوقيع على اتفاقية مع مصر والسودان وصفها بـ"غير متوازنة"، سوف تضر بالمفاوضات الخاصة بسد النهضة.





وأشار "مفتي"، في تصريحات لصحيفة "ذا إثيبوبيان هيرالد"، إلى أن محاولة الولايات المتحدة والبنك الدولي، الضغط على إثيوبيا ستضر بالمفاوضات الثلاثية، لافتا إلى أن أديس أبابا مازالت تعطي قيمة لعلاقتها بالولايات المتحدة، موضحا أن ذلك " لن يوقف بناء السد أو عزم إثيوبيا على إنجاز مشروعها".