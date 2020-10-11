شاهد.. تعليق ناري لـ"علي جمعة" بعد هروب فتاة الإسكندرية

علق الشيخ علي جمعة، المفتي السابق للجمهورية، على واقعة اختفاء فتاة الإسكندرية، ومن قبلها فتاة المنوفية بسبب العنف الأسري الذي تعرضنا له مع أسرتهما.





وقال "جمعة" في لقائه مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "ما ارتكبه خطأ كبير ونوع من أنواع الانتحار الاجتماعي".





وناشد الفتاة: "يجب ألا تكرري مثل هذا الفعل مرة أخرى، وأقول لكل بناتي لا يجب أن يقوموا بمثل هذا الفعل أيضًا، ولكن أيضًا المرأة تتعرض لعنف غير مبرر يجب على المجتمع محاولة التصدي له".





وفي ذات السياق اختار الدكتور محمد الباز، صورة فتاة الإسكندرية المتغيبة فرح سماحة مع والدتها بعد رفض الأولى احتضان أمها كأسوأ صورة لعام 2020.





وتابع محمد الباز خلال تقديمه برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية"النهار": "الآباء يجب أن يدركوا أننا نواجه كارثة مجتمعية كبيرة بسبب إهمال الأبناء، وعليهم ألا يغلقوا الأبواب في وجوههم خاصة البنات".





وأضاف أن المجتمع لم يعد مغلقا كما كان، فوسائل التواصل الاجتماعي فتحت الأبواب أمام الأبناء، وعلى الآباء أن يبذلوا جهدا أكبر لاحتوائهم.





وحذر محمد الباز، من خطورة إهمال الآباء لبناتهن وإغلاق باب التفاهم والنقاش معهن وهو ما يهدد الأمن المجتمعي.





وقال إن ما حدث في واقعة فتاة الإسكندرية المتغيبة فرح سماحة أنها فرت من أسرتها بسبب الضرب وسوء المعاملة وهربت مع شاب تعرفت عليه عبر برنامج «تيك توك.





وتابع أن الأمر ذاته تكرر في واقعة اختفاء فتاة المنوفية، حيث فرت من أهلها بسبب حياة الجحيم التي تعيشها في المنزل، وتعرفت على شاب هربت معه.



