شاهد.. تعليق ناري لـ"علي جمعة" بعد هروب فتاة الإسكندرية

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 01:14 ص
علي جمعة
علي جمعة
شيماء حسن
Advertisements
علق الشيخ علي جمعة، المفتي السابق للجمهورية، على واقعة اختفاء فتاة الإسكندرية، ومن قبلها فتاة المنوفية بسبب العنف الأسري الذي تعرضنا له مع أسرتهما.

وقال "جمعة" في لقائه مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "ما ارتكبه خطأ كبير ونوع من أنواع الانتحار الاجتماعي".

وناشد الفتاة: "يجب ألا تكرري مثل هذا الفعل مرة أخرى، وأقول لكل بناتي لا يجب أن يقوموا بمثل هذا الفعل أيضًا، ولكن أيضًا المرأة تتعرض لعنف غير مبرر يجب على المجتمع محاولة التصدي له".

وفي ذات السياق اختار الدكتور محمد الباز، صورة فتاة الإسكندرية المتغيبة فرح سماحة مع والدتها بعد رفض الأولى احتضان أمها كأسوأ صورة لعام 2020.

وتابع محمد الباز خلال تقديمه برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية"النهار": "الآباء يجب أن يدركوا أننا نواجه كارثة مجتمعية كبيرة بسبب إهمال الأبناء، وعليهم ألا يغلقوا الأبواب في وجوههم خاصة البنات".

وأضاف أن المجتمع لم يعد مغلقا كما كان، فوسائل التواصل الاجتماعي فتحت الأبواب أمام الأبناء، وعلى الآباء أن يبذلوا جهدا أكبر لاحتوائهم.

وحذر محمد الباز، من خطورة إهمال الآباء لبناتهن وإغلاق باب التفاهم والنقاش معهن وهو ما يهدد الأمن المجتمعي.

وقال إن ما حدث في واقعة فتاة الإسكندرية المتغيبة فرح سماحة أنها فرت من أسرتها بسبب الضرب وسوء المعاملة وهربت مع شاب تعرفت عليه عبر برنامج «تيك توك.

وتابع أن الأمر ذاته تكرر في واقعة اختفاء فتاة المنوفية، حيث فرت من أهلها بسبب حياة الجحيم التي تعيشها في المنزل، وتعرفت على شاب هربت معه.

وواصل أن هذه الوقائع تؤكد أن الأمن المجتمعي في خطر، ونحن نواجه كارثة ومصيبة مجتمعية يجب مواجهتها، موضحا أنه لو لم تجد البنت باب الأب أو الأم مفتوح ستلجأ إلى باب آخر تفر إليه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فتاة المنوفية علي جمعة بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

الصحة: تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

مفاجآت بالجملة.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يزاحم الزمالك على صفقة «القناص»

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

منذ حوالي 21 ساعة

عمرو أديب: سنعود للكابوس الكبير خلال 10 أيام

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر لـ 5 سنوات

منذ حوالي 5 ساعات

ضربة موجعة للزمالك قبل مباراة حرس الحدود

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يوافق على رحيل «الهداف»

منذ أقل من ساعتين

عـاجل.. بيان من النائب العام عن واقعة اختفاء فتاة المنوفية

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري

منذ ساعة و نصف

اتجاه في الأهلي للعفو عن أحمد فتحي والاستمرار مع الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

منذ حوالي 15 ساعة

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ حوالي 15 ساعة

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم بـ 2 مليون دولار

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على أهم صفقاته

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

خبراء النفس والاجتماع اتهموا أفلام محمد رمضان وخالد يوسف بتبنى الكارثة

جورج قرداحي يكشف تفاصيل حادث إشعال فتاة مراهقة النيران في أسرتها

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

نيابة القناطر تقرر حجز طالب في واقعة اختفاء فتاة المنوفية

"أبو القمصان" تناشد النائب العام بعدم تسليم فتاة الاسكندرية لأسرتها: "هتاخد علقة موت"

منى زكي تعلق على واقعة هروب فتاة الاسكندرية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

الصحة: تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

11:56 م

الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر لـ 5 سنوات

09:01 م

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

10:24 ص

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

05:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»