شاهد.. ضياء رشوان: أغلب الدول بعد 30 يونيو لم تفهم ما حدث في مصر

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 07:27 ص
ضياء رشوان
ضياء رشوان
شيماء حسن
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قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مساحة نشر الأخبار السلبية عن مصر في الإعلام الدولي بدأت تقل ولاسيما مع الخطوات الإصلاحية التي تقوم بها الدولة المصرية.

وأضاف "رشوان" خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" أن موضوع الإعلام الأجنبي يحتاج إلى تدقيق، موضحًا أن أغلب الدول بعد 30 يونيو لم تفهم جيدًا ما حدث في مصر.

وأشار إلى أن الاتحاد الإفريقي لم يفهم هو الآخر ما حدث وقام بتعليق عضوية مصر، موضحًا أن الصورة خلال هذه الفترة كانت مشوشة بالنسبة لأوروبا وأفريقيا.

وبسؤاله عن واقعة مراسلة الجارديان التي نشرت تقريرًا مغالطًا عن ارتفاع أرقام إصابات فيروس كورونا في مصر وتكذيب البيانات اليومية لوزارة الصحة قال رشوان إنه تم استدعاء المراسلة آنذاك طلبنا تفسير منها ولكنها رفضت.

واستطرد: "المراسلة لم تستطيع تبرير ما قامت به ولذلك تم إلغاء اعتمادها لأن ما قامت به يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية لأنها قامت بترويع المصريين بناء على توقعات باحث كندي".

وتابع: "هذا الباحث الكندي تم استضافته بعدها في قناة الجزيرة وحاولت المذيعة إجباره على تصريحات مخالفة لما نشره في بحثه، وعندما فضلت في ذلك قامت بإنهاء اللقاء وهو الحوار الوحيد الذي لم يتم إعادته بعدها".

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