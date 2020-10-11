موعد مباراة فرنسا ضد البرتغال في دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة

















يحتضن ملعب "دي فرانس" بالعاصمة الفرنسية باريس، مواجهة قمة المجموعة الثالة من دوري أمم أوروبا بين فرنسا وضيفتها البرتغال، في الجولة الثالثة من المجموعة، والتي تقام مساء اليوم الأحد.









يدخل المنتخبين المباراة بحثاً عن فض الشراكة على الصدارة، حيث فاز كلاً منهما على منتخبي السويد وكرواتيا خلال الجولتين الماضيتين.









ومن المقرر أن تقام المباراة مساء يوم الأحد 11 أكتوبر، في تمام الساعة التاسعة إلا الربع بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات، السابعة إلا الربع بتوقيت جرينتش.



