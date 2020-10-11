تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة الأهلي في الدوري

يستضيف ستاد القاهرة الدولي مساء اليوم الأحد، مواجهة نارية بين الأهلي ونظيره فريق بيراميدز، ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الجاري 2019 – 2020.

يتطلع فريق بيراميدز لتحقيق الفوز على الأهلي وحصد النقاط الثلاث من أجل الاقتراب من حسم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري والمؤهل لبطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.





فريق بيراميدز يدخل المباراة وفي جعبته 63 نقطة، بينما الزمالك لديه 65 نقطة وسيتم خصم 3 نقاط منه نهاية الموسم أي أن رصيده الفعلي حاليا 62 نقطة، بينما يعتلي الأهلي صدارة الترتيب برصيد 85 نقطة وحسم لقب الدوري منذ الجولة 28.





ومن المتوقع أن يخوض فريق بيراميدز مباراة الأهلي بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى المهدى سليمان





خط الدفاع: عبد الله بكرى، محمد حمدى، أحمد توفيق، أحمد أيمن منصور





خط الوسط: عبد الله السعيد، نبيل عماد دونجا، إبراهيم حسن، محمود حمادة، إبراهيم عادل





خط الهجوم: جون أنطوي



