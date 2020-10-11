لقاء الخميسي:"بقالي 16 سنة بتشتم على السوشيال ميديا"

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 06:57 ص
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
كـسـاب أحـمـد
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قالت الفنانة لقاء الخميسي، إن ما أغضبها من التعليقات السلبية على تدوينة لها تشيد فيها بزوجها محمد عبدالمنصف حارس مرمى نادي وادي دجلة، أنها سخيفة ومهينة ولا معنى لها إلا أنها تعبر عن الأمراض النفسية، معقبة: "لينا 16 سنة بنتشتم أنا وزوجي، والهجوم كان من بعض جمهور الزمالك، وده اللى خلانى أرد على كل واحد في السوشيال ميديا، واتقدم ببلاغ ضد صاحب تعليق قال ألفاظ خارجه".

وأضافت "الخميسي" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامى وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أنها كزوجة تتأثر بما يتم تداوله عبر السوشيال الميديا بشأنها أو بشأن زوجها، موضحة: "عبدالمنصف دائمًا يقول لى متركزيش مع التعليقات"، مشددة على أن الهجوم عليها وعلى زوجها لا علاقة له بالدين والأخلاق.

وأشارت الخميسي، إلى أنها لا تتابع مباريات كرة القدم، ولكنها فخورة بزوجها وستظل تدعمه، وتسانده، مؤكدة: "أعصابى لا تتحمل مشاهدة مباريات كرة القدم ولذلك لا أشاهدها ولكن سأظل أدعم زوجى".

وكانت الفنانة لقاء الخميسى قد تعرضت إلى هجوم شديد بسبب إشادتها بزوجها محمد عبد المنصف حارس وادى دجلة فى المباراة التى جمعت فريقه مع الزمالك بالدوري العام وانتهى بالتعادل السلبي.

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