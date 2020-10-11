تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري

يخوض فريق الأهلي مواجهة قوية ضد نظيره بيراميدز مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020.

الأهلي يدخل المباراة متربعًا على قمة ترتيب الدوري المصري برصيد 85 نقطة وحسم لقب البطولة بشكل رسمي منذ الجولة 28، بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 63 نقطة، متفوقا على الزمالك الذي يحتل المركز الثالث حيث يمتلك 65 نقطة وسيتم خصم 3 نقاط منه بعد انسحابه من لقاء القمة بالدور الأول.,





ويفقد النادي الأهلي جهود العديد من لاعبيه الأساسيين في مباراة اليوم أبرزهم، محمد الشناوي، وعلي معلول، ومروان محسن، ورامي ربيعة، وأيمن أشرف.





ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: على لطفي





خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – عربي بدر – محمود وحيد.





خط الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي قفشة – حسين الشحات.





خط الهجوم: جونيور أجاي – أليو بادجي.



