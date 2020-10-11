رئيس أكاديمية البحث العلمي يكشف تفاصيل مشروع "الجينوم المصري" (فيديو)

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 01:49 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
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كشف محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، عن تفاصيل أكبر مشروع بحثي مصري متعلق بدراسة "الجينوم المصري" بتكلفة مليار جنيه بمشاركة جميع المؤسسات العلمية المصرية.

وقال "صقر" خلال لقائه عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن دراسة الجينوم المصري موضوع في غاية الأهمية لدراسة العوامل الوراثية للمصريين.

وأضاف أن للمصريين سمات مميزة لم يتعرض للاختلاط ولذلك فهناك بعض الجينات المميزة للمصريين، ولذلك فهذه الدراسة ستعمل على توضيح الصفات الوراثية للشعب المصري.

وأشار إلى أن التقدم العلمي في الفترات المقبلة ستركز على العوامل الوراثية بشكل اكبر، موضحًا أن الجينوم المصري سيساعد في مكافحة الأمراض الشائعة التي تصيب المصريين.

وتابع "التقدم الطبي خلال الفترة المقبلة سيركز على الطب الشخصي، ولاسيما وأن هناك بعض الأدوية تناسب ناس معينة ولا تعمل بهذه الكفاءة أو الفعالية مع مجموعة أخرى من البشر".

وأكد أن العمل خلال الفترة المقبلة في شركات الأدوية سيكون عن طريق تصميم أدوية لمجموعات معينة من البشر وليست أدوية للجميع.

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