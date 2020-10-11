شاهد.. "الباز" لـ"الإخوان": "لما تشوف حلمة ودنك هتعرف مين بيسرب أخباركم"

عرض الإعلامي محمد الباز، مقطع فيديو للصحفي الهارب طارق قاسم الملقب بالرجل الخفي، وهو يفضح الإخواني عبدالرحمن أبودية والملقب بـ"عم الحج".



وأوضح "الباز" خلال تقديمه برنامج آخر النهار، المذاع على قناة النهار، أن الهارب طارق قاسم في الفيديو أشار إلى وجود شخصية غامضة تدعى عبدالرحمن أبودية يدير إعلام الإخوان في تركيا، وأنه رجل وثيق الارتباط بالمخابرات البريطانية، وهو فلسطيني الأصل وحاصل على الجنسية الإنجليزية وكنيته "أبوعامر".



وأشار إلى أن الهارب نوه بأن أباطرة الإعلام الإخواني في تركيا يخشون ذكر اسم "أبودية"، ولفت إلى أنه عندما أراد أن يترك هذا الإعلام المشبوه ويعود إلى صوابه مرة أخرى لم يتركوه.



وعرض الإعلامي محمد الباز جزء من الفيديو لـ طارق قاسم الذي جاء فيه: "محمد الباز مؤخرًا راحله مجموعة ورق ومستندات، وطبعا هنا أول علامة استفهام، وحاجات كتير منها أنا شخصيا كطارق كاتبه بإيدي وكنت حاضر في هذه الملفات، وكمان في حد مسربله مكالمة لسامي كمال الدين، ومستحيل الناس دي تكون مسربة لنفسها، أكيد في حد متعمد يعمل كدة".



وعلق "الباز" على الفيديو قائلًا: "ده اعتراف أن اللي بننشره صح.. ولما تشوف حلمة ودنك هتعرف مين بيسرب أخباركم".

