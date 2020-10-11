محمود البنا يُدير مواجهة الأهلي وبيراميدز

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 12:13 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد طاقم حكام مباراة الأهلي أمام نظيره بيراميدز.

ويستضيف الأهلي نظيره بيراميدز مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وأسندت اللجنة إدارة المباراة لطاقم تحكيم مكون من :-

محمود البنا (حكم ساحة)

أحمد حسام وأحمد توفيق (حكمين مساعدين)

محمد حسن (حكم رابع)

محمود دسوقي (حكم فيديو)

مصطفى عثمان (مساعد حكم فيديو)

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محمود البنا بيراميدز الدوري المصري الأهلي

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