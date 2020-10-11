"لجنة كورونا": أحد أدوية ترامب الناجحة ضمن البروتوكول العلاجي بمصر (فيديو)

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن أحد الأدوية التي تناولها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن البروتوكول العلاجي له بعد إصابته بالفيروس يتم تصنيعه في مصر وهو دواء "ريمديسفير".





وأضاف "حسني" في لقائه عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن دواء ريجينوم الذي يخلق أجسامًا مضادة وكان ضمن الأدوية العلاجية للرئيس الأمريكي مازال في المرحلة الثانية من التجارب ولم يتم إجازته من قبل هيئة الدواء الأمريكية.





وأشار إلى أنه ربما مساهمته في سرعة شفاء الرئيس الأمريكي قد يعمل على تسريع دخوله في تجارب المرحلة الثالثة للتأكد من سلامة وفعالية الدواء قبل طرحه في الأسواق، مؤكدًا أن مصر ستقوم بتوفيره فور التأكد من فعاليته.









آخر تطورات فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 51 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97643 حالة حتى الأمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 125 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 104387 حالة من ضمنهم 97643 حالة تم شفاؤها، و6040 حالة وفاة.



