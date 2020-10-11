أحمد فهمي: "شيكابالا طلب أتوسطلوا يلعب في الأهلي"

كشف الفنان أحمد فهمي، كواليس ما دار بينه وبين نجم وكابتن نادي الزمالك في الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والشجار الذي وقع بينهما، وقال: "والله أنا كنت رايح أفكه بخبط على دماغه وأهزر معاه علشان يفك لكن هو شتم جمهور الأهلي واللي بيشجعوه، وأنا رديت عليه قولتله كل الحاجات اللي بيحبها".



وأضاف "فهمى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، قائلًا:"أنا ممكن أعمل اللي بتعملوا بس أنا مش هعملوا، وهو قال إحنا كنا بناكل في طبق واحد، وبعدها شتم جمهور النادي الأهلي وكيان النادي الأهلي، وأنا شتمته هو شخصيا ومقدرتش أشتم كيان نادي الزمالك أو جمهور نادي الزمالك، خصوصا أن كان في رموز لنادي الزمالك موجودين منهم حازم إمام وأمير مرتضى منصور".



واستطرد "فهمى": "شيكابالا لما كان في البرتغال طلب مني أني أتوسطلوا يروح النادي الأهلي ودي حاجة كانت بيني وبينه، وأنا حاولت أساعده والراجل مكنش غلطان، هو كان برة نادي الزمالك وكان من حقه ياخد فرصه يروح النادي الأهلي، وأنا لما بعض الجماهير هاجمته أنا حطيت صورته عندي وأعلنت تضامني معاه، وإحنا مش هنبقى صحاب تاني، على الأقل كنا أصحاب وأنا لا أجرؤ أني أشتم نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك".