بريجيت عبده ياغي لـ"الفجر الفني": والدي قدم في "ذا فويس سينيور" بدون علمنا.. وتقبلنا الفكرة بعدما قال "عاوز أرفع اسم لبنان"

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علقت الفنانة اللبنانية بريجيت ياغي وهي إبنة الفنان اللبناني القدير عبده ياغي، على حالة الجدل التى أشعلت السوشيال ميديا بعد مشاركته في برنامج اكتشاف المواهب ذا فويس سينيور، والتي انطلقت أولى حلقاته منذ أيام عبر فضائية Mbc.



وقالت بريجيت في تصريح خاص لـ الفجر الفني "في البداية، عارضنا مشاركته في البرنامج، وفوجئنا بأنه قدم فيه بدون أن يخبرنا بالأمر، ولكنه شرح لنا وجهة نظره واقتنعت بكلامه واحترمت قراره وأقنعت العائلة وبالفعل حاز قراره بالقبول.



وأضافت: كان سبب اعتراضنا على خوضه لهذه التجربة، يكمن في أنه فنان قدير وله تاريخ كبير، وقلنا له مكانك لايكون ضمن المشتركين ولكن بين أعضاء لجنة التحكيم، ولكن رده علينا كان يتمثل في كون البرنامج يدعم المواهب فوق الستين عام وليس لمواهب صغيرة بالسن، ناهيك عن أنه لاحظ اشتراك عدد كبير من المواهب المعروفة في بلادهم بكافة أنحاء الوطن العربي.



وتابعت: وقال لنا أريد أن أرفع إسم لبنان عاليًا من خلال فني الذي أقدمه بالبرنامج، لأن الفن هو الحضارة وأرغب في تقديم حضارة لبنان لكل العالم، حتى يعرفوا أنه ملئ بالفن الأصيل والأصوات القوية المميزة التي مازالت لديها القدرة على الاستمرار حتى بعد وصولها لسن الستين، وأشعر أنني شاب عندي 14 عام وبداخلي طاقة كبيرة، ومن ناحية أخرى يصل صوتي للجيل الجديد بعد غيابي لفترة عن الساحة.



واستطردت: بعدما استمعت لكلام والدي، تفهمت وجهة نظره ووافقته الرأي وأقنعت باقي العائلة وذهبنا معه وقمنا بتشجيعه.



وعن الضجة التي حدثت من قبل عشاقه عبر السوشيال ميديا ولاسيما بعدما شاهدوه بالحلقة الأولى، أوضحت بريجيت أن ماحدث لايدل إلا على محبة الجمهور لوالدها، قائلة "هذه التعليقات أوضحت مدى حبهم للوالد ووصفوه بالأستاذ الكبير الذي كان من المفترض أن يكون مع لجنة التحكيم، ولكن أريد أن أعلق على كل ذلك بأن البرنامج لايقوم على فكرة تقييم لجنة التحكيم للمواهب، ولكن كما صرح النجم ملحم زين للفجر الفني من قبل، أنهم سيعملون سويا حتى يتم تقديم شئ مميز للجمهور وهناك احترام كبير لهم ولخبرتهم الكبيرة ولمواهبهم وتاريخهم الفني، وMbc قناة معروفة باحترامها وتعاملها الراقي.



وعن الخطة الفنية التي ينتوي الفنان عبده ياغي تنفيذها بعد مشاركته ببرنامج ذا فويس سينيور، أشارت بريجيت إلى أنه منتظر انتهاء عرض حلقات البرنامج وبعدها سيعلن بنفسه عن خطته.