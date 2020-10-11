تعرف على أبرز أحداث الحلقة الخامسة والعشرين من مسلسل "الوجه الآخر"

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يعرض الآن الحلقة السادسة والعشرين من مسلسل "الوجه الآخر"علي قناة cbc دراما.



ويرصد لكم "الفجر الفني" أبرز أحداث الحلقة الخامسة والعشرين.



وشهدت الحلقة الكثير من الأحدث المثيرة حيث انفصلت دنيا المصري "نهلة" عن عماد رشاد والذي يجسد شخصية عادل بعدما طلب منها محمد علي رزق "يوسف" بأنه سيتزوحها بعد طلاقها منه ، وجاء ذلك نتيجة اتفاقه مع حنان سليمان لكي تبتعد عن زوجها والتي تزوجته في السر.



واكتشفت نهلة ذلك الإتفاق عندما ذهبت بصدفة إلي يوسف في مكان عمله ولكنها وجدت معه حنان سليمان وهو يلومها بأنها التي دفعته ليفعل ذلك ويجعل نهلة تطلب الطلاق بالرغم من عدم قدرته على الزواج منها بعدما خدعته نهله سابقاً وجعلته يحبها ولا سيما أنها متزوجة من عادل.



وأخبرت هدي الأتربي "ملك " زوجها إسلام حافظ "شريف الساكت" بحملها وفرح شريف جداً بهذا الخبر.



واتفق أحمد سلامة "محسن" مع ندي موسي "فرح" علي مشاركتها مع مادلين طبر "رجاء" في أحد المشروعات وذلك دون علمها ، واستطاع محسن أن يجعل رجاء توقع عاي الأوراق دون أن تنتبه لأي شئ ، ومن المتوقع أن يخططان لشئ ضدها وخاصة بعدما كان تزوجا منها لمصالحه الشخصية وليس لأنه يحبها.



مسلسل "الوجه الآخر " يُناقش قضية مهمة في المجتمع، وهو صراع الأموال بطرق غير مشروعة، ويدخل فى العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية، ويتورط فى الكثير من القضايا فى إطار درامي تشويقي ، ويشارك في بطولته نخبة من المع النجوم منهم "ماجد المصري ، نسرين طافش ، هدي الأتربي، إسلام حافظ ، مادلين طبر " ومجموعة من ضيوف الشرف.

