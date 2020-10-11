رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا يكشف موعد انتهاء التجارب لقاحي كورونا

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 12:19 ص
حسام حسني
حسام حسني
شيماء حسن
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قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه من المقرر انتهاء التجارب الإكلينيكية التي تقوم بها مصر، للكشف عن فعالية اللقاح الصيني في نوفمبر المقبل.

وأضاف "حسني" في لقائه عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" إن الوضع الوبائي في مصر مازال آمنًا، مشيرًا إلى أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد دليل علمي على أن مصر دخلت في موجة ثانية.

وتابع "لا يوجد تغيير في أعراض الفيروس الذي يصيب أغلب أجهزة الجسم وإن كانت الأعراض الأشد قسوة بالجهاز التنفسي، ولذلك يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية خاصة مع اقتراب دخول فصل الشتاء".

واستطرد " اغلب الإصابات الحالية بالفيروس يتم فيها العزل المنزلي ولا يوجد أي مشاكل ولابد من تطبيق العقوبات على المخالفين للإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي".

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 68 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97592 حالة حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 106 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 104262 حالة من ضمنهم 97592 حالة تم شفاؤها، و6029 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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