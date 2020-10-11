يوسف القعيد: فكرة قناة السويس منذ الفتح الإسلامي

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 07:44 ص
يوسف القعيد
يوسف القعيد
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال الكاتب يوسف القعيد، إن فرديناند ديليسبس ليس هو الشخص الأول لفكرة مشروع توصيل البحر الأحمر بالبحر المتوسط، موضحًا أن المشروع قديمًا منذ الفتح الإسلامي وجرت محاولات لتنفيذه ولكن لم تنجح، وتابع:"وإذا كان هناك أحد يستحق بناء تمثال له على قناة السويس فهو الفلاح المصري البسيط الذي حفر القناة صخرة.

وتابع"القعيد": "تم جمع المصريين من القرى وتم تقييدهم وإجبارهم على حفر القناة ولم يتقاضى أجرًا ولم يسكن في سكن آدمي وذلك أسفر عن سقوط 100 ألف شهيدًا".

وأضاف "القعيد" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الفكرة قديمة، وعقب الفتح الإسلامي تم حفر جزء من قناة تسمى قناة "عمرو"، ولكن لم تكتمل، وعليه فأن "ديليسبس"، ليس صاحب الفكرة ولكنه أكمل المشروع، بدماء المصريين، وتابع:"حفر قناة السويس مشروع أقامه المصريون بدمائهم".

هذا، واستطاعت الفجر الحصول على عدد من التفاصيل من أحد المصادر المسؤولة داخل وزارة السياحة والآثار، والذي رفض الإفصاح عن اسمه، ولكنه أوضح بعض الأمور حول هذا الأمر حيث قال إن تمثال ديليسبس مملوك لمحافظة بور سعيد وهو مسجل كتمثال أثري.

وأضاف أن التمثال تم إنفاق مبلغ نصف مليون جنيه على ترميمه، وأن نقله تم دون علم أو إشراف إدارة الأثار في المحافظة، حيث فوجئنا بالصور على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مثلنا مثل أي مواطن.

وأكد أن التمثال الأثري تم نقله دون أي قواعد علمية من القواعد المتبعة في مجال نقل الآثار، وكان لابد أن يتم التعامل معه وفق بروتوكولات النقل الأثري كما ينص قانون الآثار.

وأشار إلى أن التمثال كان قد سقط من فوق قاعدتة عام 1956 م، وتم تسجيله أثرًا عام 2019، كما تم ترميمه بمبلغ 500 ألف جنيه مصري، من ميزانية المحافظة، وطوال تلك الفترة كان في مخازن الترسانة التابعة لهيئة قناة السويس حتى أمس.

ووأكد أن التمثال كان يتم إعداده ليوضع علي قاعدته في بورسعيد، إلا أن منطقة آثار بورسعيد فوجئت بالنقل دون علمها إلى الإسماعيلية، وعلمت بهذا النقل من خلال تداول صوره النقل على مواقع التواصل الاجتماعي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوسف القعيد قناة السويس بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

منذ يوم

ضربة موجعة للزمالك قبل مباراة حرس الحدود

منذ حوالي 12 ساعة

الصحة: تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر لـ 5 سنوات

منذ حوالي 11 ساعة

تصريح صادم من نجم الزمالك عن باتشيكو: لم يضيف أي شيء للفريق

منذ أقل من ساعة

عمرو أديب: سنعود للكابوس الكبير خلال 10 أيام

منذ يوم

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري

منذ حوالي 8 ساعات

اتجاه في الأهلي للعفو عن أحمد فتحي والاستمرار مع الفريق

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم بـ 2 مليون دولار

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة بشأن استبعاد نجم الأهلي من مواجهة بيراميدز

منذ ساعة و 26 دقيقة

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجآت بالجملة.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على أهم صفقاته

منذ حوالي 12 ساعة

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يوافق على رحيل «الهداف»

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد تسجيله في عداد الآثار.. كل ما تريد معرفته عن تمثال ديليسبس ببورسعيد

عبد الحكيم عبد الناصر: ترميم تمثال ديليسبس إهانة للمصريين

النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر: "نرفض تنصيب تمثال ديليسبس المشئوم بمحافظة بورسعيد مرة أخرى"

"في مزبلة التاريخ".. "بكري" يطالب محافظ بورسعيد بإزالة تمثال ديليسبس (فيديو)

مصدر بالآثار يفجر مفاجأة: "تمثال ديليسبس أثري وتم نقله دون علمنا"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

الغائبون عن الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا

عمرو أديب يكشف الملمح الرئيسي للموجة الثانية من جائحة كورونا.. فيديو

10:24 ص

شاهد.. محمد الباز: "صورة فتاة الإسكندرية مع والدتها الأسوأ في 2020"

05:15 ص

الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر لـ 5 سنوات

09:01 م

مفاجأة جديدة بشأن أزمة مرتضى منصور

10:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»