مصطفى قمر وابنه تيام ضيفا منى الشاذلي الخميس القادم... والتحديات مفاجأة

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نشرت الإعلامية مني الشاذلي فيديو من كواليس إستضافتها للفنان مصطفي قمر ونجله الفنان تيام قمر وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".



وعلقت "مني" علي الفيديو قائلة" تحدي مصطفي قمر وابنه تيام قمر الخميس والجمعة في معكم مني الشاذلي" وذلك بهدف الإعلان والترويج للحلقة ".



وظهر" مصطفي" وهو يقوم بغناء بعض من أغانية القديمة خلال إستضافتة في البرنامج ويقوم ببعض التحديات ويشاركة في الألعاب والتحديات الخاصة بالبرنامج ابنة الفنان تيام قمر.



يذكر أن تيام قمر شارك في السباق الرمضاني بمسلسل "خيانة عهد "وهو من بطولة كل من: يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.





