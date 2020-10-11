بالأسود.. ميرنا جميل تغازل جمهورها فى أحدث ظهور لها
الأحد 11/أكتوبر/2020 - 12:28 ص
ولاء عبد الناصر .
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تحرص الفنانة ميرنا جميل على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.
ونشرت ميرنا جميل عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها ظهرت فيها بإطلالة جذابة، حيث اعتمدت على بنطلون أسود وتيشيرت أسود قصير
ونشرت ميرنا جميل عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها ظهرت فيها بإطلالة جذابة، حيث اعتمدت على بنطلون أسود وتيشيرت أسود قصير
وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من الجمهور الذي عبر عن إعجابه بنجمته المفضلة.
يذكر أن أخر أعمال الفنانة "ميرنا جميل" :مسلسل "اللعبة "من بطولة شيكو وهشام ماجد ومى كساب،ومن تأليف فادى أبو السعود ،وإخراج معتز التونى
يذكر أن أخر أعمال الفنانة "ميرنا جميل" :مسلسل "اللعبة "من بطولة شيكو وهشام ماجد ومى كساب،ومن تأليف فادى أبو السعود ،وإخراج معتز التونى