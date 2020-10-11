خبيرة اقتصادية: مصر تعد منطقة التجارة الحرة الإفريقية (فيديو)

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 07:16 ص
يمن الحماقي
يمن الحماقي
كـسـاب أحـمـد
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قالت الدكتورة يمن الحماقي، مقرر البحوث الاقتصادية بجامعة عين شمس، إن مصر تعد منطقة التجارة الحرة الإفريقية التي تضم كل دول القارة، وهذا يزيد من فرص الاستثمار المصرية بالقارة السمراء.


وتابعت "الحماقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، ببرنامج "حوار واستثمار"، مساء السبت، أن هناك الكثير من تجارب المنطقة الحرة التي لم تؤتي ثمارها، مشيرة إلى أن مصر رغم وجود اتفاقية للتجارة الحربة مع أوروبا، فمصر تستورد 3 أضعاف ما تصدر للقارة العجوز.

ولفتت إلى أن القضية لا تتمثل في فكرة إنشاء منطقة للتجارة الحرة من عدمه، ولكن في وجود دراسة حقيقية توضح فرص التجار والاستثمار في القارة السمراء، في ظل ارتفاع تكلفة النقل في أفريقيا.

في سياق منفصل، صرحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا الجمعة إن الدول الإفريقية بحاجة إلى تمويل بقيمة 1،2 ترليون دولار حتى 2023 للتغلب على الأزمة الناجمة عن وباء كوفيد-19، مؤكدا أن النقص في التمويل يبلغ حاليا 345 مليار دولار، بحسب ما نشرت "الفرنسية".

وقالت جورجييفا في لقاء افتراضي خصص "للتعبئة من أجل إفريقيا" إن المنطقة تواجه حاليا فجوة في التمويل لأن التزامات المقرضين الرسميين بشكل ثنائي والمؤسسات الدولية تغطي أقل من ربع الاحتياجات المتوقعة بينما لا تزال رؤوس الأموال الخاصة محدودة.

وكانت هذه المؤسسة المالية الدولية قدرت النقص في التمويل ب44 مليار دولار لسنة 2020 وحدها.

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