فتاة تفضح عبدالله الشريف على الهواء: مش بيصلي.. وميعرفش الحلال من الحرام"

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 01:28 ص
عبدالله الشريف
عبدالله الشريف
هدى عبدالرازق
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عرض الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، اتصال هاتفي مع ريم الفتاة التي فضحت حقيقة الإخواني عبدالله الشريف.

وقالت ريم: "أنا ما كنت أعرف أني مع شخص ليس له عزيز أو غالي، ولا يعرف الحلال من الحرام"، لافتة إلى أنه سألته إذا حدثت ثورة في مصر هل ستنزل إلى مصر، فكان رده: "لا هنزل زيارات ومش هعيش هناك.. كان عنده خط عراقي يستقبل عليه رسائل الناس، وكان يوريني فيديوهات للمهرجات في مصر ويقولي مش هعد في الجو ده".
وأضافت: "كان بيتنهد وهو بيكلمني.. ويقولي أنا مطارد.. كان عنده عربية بيضاء وبيشغل بخور في العربية، وبيشرب سجائر إليكترونية"، متابعة: "كان بيقولي أكتر ناس بتعرف تلبس هما الإماراتيين، ولكن القطريين مبيعرفوش يلبسوا، وكان بيقول قطر فيها فساد مالي كتير".
وتابعت، أن عبدالله الشريف يدرك ان جلوسه في قطر مؤقت، ولديه جواز سفر آخر، واصفة عبدالله الشريف بأنه مريض نفسي، مستطردة: "لعب بمشاعري، ومكنش بيصلي وبيسمع أغاني ويقولي أنا رومانسي".

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