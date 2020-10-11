نجل مفجر تمثال "ديليسبس".. نقله لمتحف قناة السويس يعد "سرقة"

وصف الدكتور جاسر الشاعر، نائب رئيس المجلس الأعلى للثقافة ببورسعيد، ونجل الفدائي الذي فجر قاعدة تمثال "ديليسبس"، نقل التمثال من المحافظة إلى متحف قناة السويس في محافظة الإسماعيلية،بـ"السرقة"، وتابع:"نقل التمثال يعد يوم أسود في تاريخ بورسعيد..وعيب أن يتم سرقة التمثال الذي يعد رمز لمحافظة بورسعيد "



وفجر"الشاعر" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، مفاجأة عن وصية والده، موضحا: "فيه وصية عن والدي عبدالمنعم الشاعر الذى فجر قاعدة التمثال مسجلة صوت وصورة قبل وفاته.. قال خلالها أنا عبد المنعم الشاعر وأنا من قمت بتفجير قاعدة تمثال ديليسبس صباح يوم 23 ديسمبر سنة 56.. وأنا اللى بطالب بعودة التمثال مرة أخرى لقاعدته".



وأوضح "الشاعر"، أن سبب وصية والده تعود إلى ندرة المعالم الأثرية في المحافظة، مشيرًا إلى أنه أجرى استطلاعا للرأي في المحافظة للوقوف على من يريد بقاء التمثال في المحافظة من عدمه وجود أن هناك 86% ممن شملهم الاستطلاع قالوا بالإبقاء على التمثال، وتابع:"عملت استطلاع رأى منذ 15 سنة وآخر منذ 5 سنوات بعد وفاة والدي ووجدت 86% موافقين على بقاء التمثال بالمحافظة".



واستطاعت الفجر الحصول على عدد من التفاصيل من أحد المصادر المسؤولة داخل وزارة السياحة والآثار، والذي رفض الإفصاح عن اسمه، ولكنه أوضح بعض الأمور حول هذا الأمر حيث قال إن تمثال ديليسبس مملوك لمحافظة بور سعيد وهو مسجل كتمثال أثري.



وأضاف أن التمثال تم إنفاق مبلغ نصف مليون جنيه على ترميمه، وأن نقله تم دون علم أو إشراف إدارة الأثار في المحافظة، حيث فوجئنا بالصور على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مثلنا مثل أي مواطن.



وأكد أن التمثال الأثري تم نقله دون أي قواعد علمية من القواعد المتبعة في مجال نقل الآثار، وكان لابد أن يتم التعامل معه وفق بروتوكولات النقل الأثري كما ينص قانون الآثار.



وأشار إلى أن التمثال كان قد سقط من فوق قاعدتة عام 1956 م، وتم تسجيله أثرًا عام 2019، كما تم ترميمه بمبلغ 500 ألف جنيه مصري، من ميزانية المحافظة، وطوال تلك الفترة كان في مخازن الترسانة التابعة لهيئة قناة السويس حتى أمس.



وأكد أن التمثال كان يتم إعداده ليوضع علي قاعدته في بورسعيد، إلا أن منطقة آثار بورسعيد فوجئت بالنقل دون علمها إلى الإسماعيلية، وعلمت بهذا النقل من خلال تداول صوره النقل على مواقع التواصل الاجتماعي.