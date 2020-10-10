بشري سارة في ريال مدريد

السبت 10/أكتوبر/2020 - 11:32 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد الإسباني سيستعيد عدد من لاعبيه عقب نهاية فترة التوقف الدولي الجارية حاليًا.

وأفادت شبكة ABC الإسبانية بأن الألماني توني كروس سيكون جاهز لمباراة شاختار دونيستك في دوري أبطال أوروبا يوم 21 أكتوبر الحالي ولمباراة كلاسيكو الأرض أمام برشلونة يوم 24 أكتوبر الحالي.

وأكدت الشبكة الإسبانية أن ثلاثي الملكي ألفارو أودريوزولا وتيبو كورتوا وإيدير ميليتاو سيكونوا جاهزين أيضًا على الأغلب للمشاركة في المباراتين مع الميرينجي.

وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن كلا من إيدين هازارد وماريانو دياز بالإضافة إلى داني كارفخال يحتاجون إلى المزيد من الوقت من أجل العودة إلى التدريبات.


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