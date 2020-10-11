مي عمر تحتفل بعيد ميلاده وتوجه رسالة لمحبيها

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 12:45 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تحتفل الفنانة مي عمر بعيد ميلادها الذي يحل اليوم العاشر من شهر أكتوبر، حرصت مي عمر علي توجيه الشكر لكل من هنأها بعيد ميلادها.

ونشرت مي صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلقت قائله: "عائلتي ومعجبيني شكراً لكم علي أمنيات عيد ميلادي.. لا أجد الكلمات المثالية لأشكر كل واحد منكم علي كمية الحب التي تحيطوني بها بعيد ميلادي هذا العام ، 10/10 تاريخ خاص جداً ، يبدو كذلك ستكون سنة خاصة جداً بالنسبة لي.

والجدير ذكره أن مي عمر تخوض البطولة الدرامية الأولى في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "لؤلؤ" ، وتظهر مي عمر خلال الأحداث في دور مطربة تحلم بالنجومية إلى أن تحققها وسط صراعات كبيرة، والمسلسل من تأليف زينب عزيز، إخراج محمد عبد السلام، إنتاج شركة سينرجي، وهو بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن المقرر عرضه في بداية الموسم الشتوي القادم.

وتألقت مي عمر في السباق الرمضاني الماضي لعام 2020 بمسلسل "الفتوة"، وهو بطولة ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، نجلاء بدر، رياض الخولي، هنادي مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدي فكري، عهدي صادق.


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