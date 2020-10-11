يحيي الفخراني عن أزمة كورونا: "مش قلقان.. ماهو لازم نعيش"

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 02:16 ص
يحيي الفخراني
يحيي الفخراني
كـسـاب أحـمـد
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قال الفن يحي الفخراني، إنه ملتزم بالإجراءات الاحترازية في ظل التعايش مع أزمة فيروس " كورونا " وأن نجله شادي حريص على تطبيق ذلك معي قائلًا: "ملتزم بيها وشادي غلس قبل ماجي بيخلي كل الناس تلبس الكمامات وبيراقب تطبيق الإجراءات الاحترازية".

وتابع "الفخراني"، في حوار خاص مع برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أجراه في بلاتوه تصوير العمل قائلًا: "مش قلقان من كورونا طالما بعمل الإجراءات الاحترازية.. هنعمل إيه ؟ لازم نعيش".

وحول ما إذا كان المسرح يحقق إشباع مختلف للفنان الكبير، قال الفخراني: "المسرح فيه ميزة مختلفة بلمع فيه أحاسيسي، لان طبيعة المسرح اليومي بقوته تعد بمثابة تمارين يومية للأحاسيس.. فإذا غاب الفنان عن منصات أخرى في الدراما مثلًا أو السينما يبقى المسرح بمثابة تمارين تعيد للفنان الكفاءة".

وحول فقدان الفنان الكبير فاروق الفيشاوي والذي كان شريكًا رئيسيًا في مسرحية "لير" قال الفخراني": "طبعا افتقدته.. الله يرحمه كان جاي تعبان، وأنا كنت بين نارين هوا مكنش جاي المسرحية تعبان بالعكس الأيام الأوائل، كان نشيط وكان متناسي جدًا المرض وكنت مبسوط بده وكنت بشجعه بعد كل مشهد".

وحول عمله مع نجله المخرج شادي الفخراني، وردًا على سؤال الحديدي هل تعمل معه لانه شادي أم لانه مخرج جيد، قال الفنان الكبير: "مقدرش أحكم عليه كويس ولالا، لكن أعتقد الحمد لله أنو كويس ويقيم وسط الناس، لكن بالنسبة ليا أنا كـ يحي الفخراني أنا بحس بطمأنينة غير طبيعية وأنا شغال معاه مش بس انا بحس بطمأنينة حتى على الناس الي شغاله معاه بصرف النظر عن قدراته فهو تركيبة نفسية مصغرة مني بنفس عيوبي فهو الأقرب لي مقارنة بطارق الأقرب لوالدته الدكتورة لميس جابر".

وتابع: "أهم مميزات شادي أنه "قريب مني في دقة المواعيد وشيل الهم وإحساسه دائمًا بالمسؤولية كبير جدًا لايمكن يجي مش مذاكر وده بيريحني وبيطمني".

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