خبير: اختفاء الفتيات حوادث فردية تحولت لـ"تريند" بسبب "السوشيال ميديا" (فيديو)

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 05:45 ص
الفتاة فرح
الفتاة فرح
شيماء حسن
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قال وليد رشاد، أسلوب علم الاجتماع، في تعليقه على ظاهرة اختفاء بعض الفتيات وربط المسألة على أنها حوادث اختطاف يتم إثارتها بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، موجهًا رسالة طمأنة إلى المجتمع المصري بأنها حوادث فردية.

وأضاف "رشاد" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "مساء دي ام سي" اليوم السبت "أن هذه الحوادث مجرد حوادث فردية أخذت شكل التريند بسبب مواقع السوشيال ميديا التي خلقت حالة من المبالغة من هذه الحوادث".

وأشار إلى أن هذه الحوادث تم ربطها بالعنف داخل الأسرة، موضحًا أن فكرة التغيب كان مرتبطًا بالشباب في الماضي كنوع من أنواع الخوف ولكن تحول الآن إلى سعي وراء تحقيق التريند، ولهذا لا نعفي مواقع السوشيال ميديا من المسئولية.

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن غرض جماعة الإخوان الإرهابية، من وراء ترويج شائعات تقول أن هناك ظاهرة لخطف الفتيات بمصر، هو نسف اهم مكاسب ثورة 30 يونيو وهى حالة الأمن والأستقرار في البلاد، موضحًا أن منابر الإخوان التي تبث من تركيا تكثف بث الشائعات من هذا النوع.

وأضاف "الإبراشى"، خلال تصريحات صحفية، أن اعترافات فتاة الإسكندرية "فرح"، والتي تركت منزلها بالإسكندرية واختفت ليومين، فضحت كذب جماعة الإخوان فيما يروجونه من شائعات، وتابع:"حاولوا أن يجعلوا من قضية فرح، مآتم في مصر ولكنهم فشلوا".

وأكد "الإبراشى"، أن جماعة الإخوان تريد تصوير مصر على أساس أنها أصبحت مرتع للعصابات التي تخطف الفتيات، على خلاف الحقيقة، وتابع:"يريدون نسف الأمان والأمان بمصر من خلال استغلال فرح التي تركت منزلها بسبب معاملة الأسرة معها، كما يزعمون أيضًا أن الخطف يتم من أجل سرقة أعضاء الفتيات".

وأشار "الإبراشى"، إلى أن فتاة الإسكندرية، "فرح"، خرجت في فيديو شرحت خلاله أسباب تركها منزلها بالإسكندرية بسبب سوء معاملة الأسرة معها، وذهابها إلى القاهرة، مؤكدًا أن ذلك يفضح كذب الإخوان فيما يروجونه.

ونشرت فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، مقطع فيديو يرصد أول تعليق لـ فتاة الإسكندرية المتغيبة بعد العثور عليها.

وقالت الفتاة: "ماما كانت بتصحيني عشان أنزل التمرين وكنت مصدعة قولتلها لا مش قادرة أنزل، قالتلي لما أرجع من برا هضربك بعصاية خشب وهقول لبابا يضربك بعصاية خشب، ورجعوا وضربوني".

وتابعت: "كنت أعرف واحد من التيك توك اسمه أحمد ونزلت القاهرة عشان أقابله بس مليقيتهوش، قابلت واحد صعبت عليه وأخدني ووداني عند أسرته وكان محترم وعاملني كويس".

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فرح فتاة الإسكندرية بوابة الفجر الفجر الجماعه الإرهابية

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