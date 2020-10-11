لحظة إنسانية بين شاب وحصانه عقب إنقاذه من السقوط في "بلاعة"

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط حصان في بالوعة صرف صحي بشارع المحلة بطنطا، وكيف تم إنقاذه من قبل المسؤولين بالمحافظة، ورفعه بأحد اللوادر التابعة للمحافظة.





ووفق الفيديو الذي عرضه "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، ظهرت فرحة صاحب الحصان الكبيرة، والذي راح يقبل حصانه ويحضنه بشدة عقب إنقاذه، الأمر الذي دفع المواطنين للتضامن معه.





