لحظة إنسانية بين شاب وحصانه عقب إنقاذه من السقوط في "بلاعة"

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 06:30 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
كـسـاب أحـمـد
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عرض الإعلامي وائل الإبراشي، مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط حصان في بالوعة صرف صحي بشارع المحلة بطنطا، وكيف تم إنقاذه من قبل المسؤولين بالمحافظة، ورفعه بأحد اللوادر التابعة للمحافظة.

ووفق الفيديو الذي عرضه "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، ظهرت فرحة صاحب الحصان الكبيرة، والذي راح يقبل حصانه ويحضنه بشدة عقب إنقاذه، الأمر الذي دفع المواطنين للتضامن معه.

تفاصيل إنقاذ الحصان
وكان المهندس معتز رياض، مدير فرع شركة المياه والشرب والصرف الصحي بطنطا، علق على إنقاذ حصان سقط في بالوعة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، قائلًا: "في التاسعة صباحًا ورد بلاغًا بذلك وتم تشكيل لجنة وإرسال لورد لرفعه وتم إنقاذه"، موضحا أن سبب سقوط الحصان حالات السرقة المتكررة لأغطية البالوعات.

وأضاف "رياض" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة": "الموضوع في سرقة أغطية البالوعات.. لأن حالات سرقة أغطية البالوعات كثيرة، والموضوع يحتاج تكاتف المجتمع المدني ومن كافة الأجهزة".

ولفت مدير فرع شركة المياه والشرب والصرف الصحي بطنطا، إلى أن هناك 50 ألف غطاء غرفة وبالوعة بطنطا، مناشدًا المواطنين سرعة الإبلاغ عن سرقة أغطية البالوعات من أجل اتخاذ اللازم للحفاظ على الجميع، مشيرًا إلى أن هناك توجها من الشركة إلى صناعة أغطية الـ"جى آر بى"، للبالوعات كونها لا تغرى السارق مثل الأغطية الحالية، موضحا أن النوع الجديد مصنع من مادة البلاستيك المقوى.

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وائل الإبراشي بوابة الفجر الفجر الصرف الصحي

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