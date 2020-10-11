في عيد ميلادها .. معلومات لا تعرفها عن مي عمر

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تحتفل الفنانة مي عمر بعيد ميلادها الذي يحل اليوم العاشر من شهر أكتوبر ، فهي فنانة مبدعة استطاعت أن تحظي بشهرة كبيرة في وقت قياسي وأن تترك بصمة مميزة في عالم التمثيل والفن .



وفي السطور الآتية يعرض لكم "الفجر الفني" معلومات لا تعرفها عن مي عمر.



* ولدت 10 أكتوبر عام 1988 ، وتخرجت من قسم الصحافة والإعلام من الجامعة الأمريكية بالقاهرة



* بدايتها الفنية كانت عام 2013 حيث انضمت حصلت على دور الممرضة ولاء في مسلسل حكاية حياة مع النجمة غادة عبد الرازق



* شاركت بالعديد من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات المصرية، حيث شاركت في مسرحية بابا جاب موز



* انطلاقتها الحقيقية كانت بدور شهد في مسلسل الاسطورة مع النجم محمد رمضان، ثم انهالت عليها العروض وأصبحت اسم كبير في الدراما المصرية، وحديث السوشيال ميديا بإطلالاتها الجميلة والجريئة.



* تخوض مي عمر البطولة الدرامية الأولى في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "لؤلؤ" ، وتظهر مي عمر خلال الأحداث في دور مطربة تحلم بالنجومية إلى أن تحققها وسط صراعات كبيرة، والمسلسل من تأليف زينب عزيز، إخراج محمد عبد السلام، إنتاج شركة سينرجي، وهو بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن المقرر عرضه في بداية الموسم الشتوي القادم.



* وتألقت مي عمر في السباق الرمضاني الماضي لعام 2020 بمسلسل "الفتوة"، وهو بطولة ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، نجلاء بدر، رياض الخولي، هنادي مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدي فكري، عهدي صادق.